Головне
Збірна Сенегалу вперше в історії виграла Кубок африканських націй
Вчора 23:44 683
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 08:57 1163
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 7 лютого
Сьогодні 08:06 1039
Український гірськолижник Ковбаснюк посів 33-є місце у швидкісному спуску
Сьогодні 08:02 219
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:47 24155 2
Ювентус здолав Верону, Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло. Результати 24 туру Серії А
Вчора 23:35 1523
В України чергова втрата в Пекіні: Блашко здала позитивний тест на COVID
Вчора 22:29 620
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022
Вчора 20:21 10358 3
Україна поступилася Іспанії в матчі за третє місце на Євро-2022
Вчора 17:02 3532
Перенесений старт гірськолижників і провал Клебо: підсумки другого дня Олімпіади-2022
Вчора 16:25 1432
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Жіноча збірна Канади розгромила ОКР у скандальному матчі на Олімпіаді-2022

Сьогодні 09:48 42 0
Канадки закинули шість шайб і пропустили одну
Жіноча збірна Канади розгромила ОКР у скандальному матчі на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру групи А жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Канади святкувала впевнену перемогу над ОКР.

Матч завершився з рахунком 6:1 на користь Канади.

Відзначимо, що початок цього матчу був затриманий на одну годину. Хокеїсти у матчі грали в масках. ЗМІ ОКР писали, що збірна Канада відмовлялася виходити  на лід через тести суперниць. Але насправді функціонери ОКР проігнорували зміни регламенту і невчасно здали тести на коронавірус. Як наслідок представник IIHF відмовився допустити їх до матчу.

Далі на олімпійському турнірі 8 лютого ОКР зіграє з Фінляндією, а США будуть протистояти Канаді.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група А
4 тур, 7 лютого 

ОКР - Канада 1:6 (0:2, 1:2, 0:1)

Шайби: 0:1 - 02:09 Нерс, 0:2 - 02:29 Фільє, 0:3 - 27:45 Реттрей, 0:4 - 30:29 Емброуз, 1:4 - 37:21 Шохіна, 1:5 - 40:39 Дженнер, 1:6 - 45:50 Пулен

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко 8127
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 10358 3
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 24155 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 72448 6
Мюнхенська трагедія: 64 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед Мюнхенська трагедія: 64 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед 4733
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 29904
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 29807
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 22376
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 36491
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 9074
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 9266
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 69552 2