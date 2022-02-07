Канадки закинули шість шайб і пропустили одну

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру групи А жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Канади святкувала впевнену перемогу над ОКР.

Матч завершився з рахунком 6:1 на користь Канади.

Відзначимо, що початок цього матчу був затриманий на одну годину. Хокеїсти у матчі грали в масках. ЗМІ ОКР писали, що збірна Канада відмовлялася виходити на лід через тести суперниць. Але насправді функціонери ОКР проігнорували зміни регламенту і невчасно здали тести на коронавірус. Як наслідок представник IIHF відмовився допустити їх до матчу.

Далі на олімпійському турнірі 8 лютого ОКР зіграє з Фінляндією, а США будуть протистояти Канаді.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Група А

4 тур, 7 лютого

ОКР - Канада 1:6 (0:2, 1:2, 0:1)

Шайби: 0:1 - 02:09 Нерс, 0:2 - 02:29 Фільє, 0:3 - 27:45 Реттрей, 0:4 - 30:29 Емброуз, 1:4 - 37:21 Шохіна, 1:5 - 40:39 Дженнер, 1:6 - 45:50 Пулен