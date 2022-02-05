Українська біатлоністка Дар'я Блашко, яка отримала статус запасної перед змішаної естафети, відчуває негативний вплив погодних умов на підготовку до виступів.

Про це заявила біатлоністка.

"На стрільбищі постійно вітер. Дуже складні умови для стрільби. Але працювати можна і, на мою думку, це буде як російська рулетка. Траса також складна, особливо перша частина. Друга частина - більше спуски та підйоми, а перша - підйом та дуже повільний сніг. Потрібно постійно працювати, відштовхуватися. Перед стрільбою потрібно розкручувати руки, щоб кров підійшла до пальців.

Ніде немає таких умов, у жодній країні світу. На Кубку світу не можу пригадати такого. Буде цікаво", - зазначила Блашко.