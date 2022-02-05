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Блашко: Перед стрільбою потрібно розкручувати руки, щоб кров підійшла до пальців

Сьогодні 09:02 137 0
Біатлоністка - про умови у Пекіні перед Олімпіадою-2022
Блашко: Перед стрільбою потрібно розкручувати руки, щоб кров підійшла до пальців
#Дар'я Блашко

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Дар'я Блашко, яка отримала статус запасної перед змішаної естафети, відчуває негативний вплив погодних умов на підготовку до виступів. 

Про це заявила біатлоністка.

"На стрільбищі постійно вітер. Дуже складні умови для стрільби. Але працювати можна і, на мою думку, це буде як російська рулетка. Траса також складна, особливо перша частина. Друга частина - більше спуски та підйоми, а перша - підйом та дуже повільний сніг. Потрібно постійно працювати, відштовхуватися. Перед стрільбою потрібно розкручувати руки, щоб кров підійшла до пальців.

Ніде немає таких умов, у жодній країні світу. На Кубку світу не можу пригадати такого. Буде цікаво", - зазначила Блашко.

Раніше збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

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