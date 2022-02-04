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Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету

Сьогодні 08:46 400 0
Естафета відбудеться 5 лютого. Початок о 11:00
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету
#Олімпіада-2022

Джерело - suspilne.media.

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на змішану естафету, яка відбудеться у рамках зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай) у суботу, 5 лютого. 

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У четвірці бігтиме Валентина Семеренко, яка цим стартом розпочне свою п'яту Олімпіаду в кар'єрі. Наступні етапи - Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний буде фінішером команди.

Запасною у складі жіночої команди є Дар'я Блашко. Заміни ще можна проводити, якщо виникнуть форсмажорні ситуації.

Склад України на змішану естафету з біатлону на Олімпіаді-2022:

  • Валентина Семеренко - Юлія Джима - Артем Прима - Дмитро Підручний

Саме у такій четвірці Україна виступала двічі, однак з різними розстановками за етапами. У сезоні 2021/22 на етапі Кубка світу в Обергофі першими стартували чоловіки, за ними - жінки (Прима - Підручний - Семеренко - Джима) - Україна фінішувала десятою. А на чемпіонаті Європи в сезоні 2020/21 саме в "олімпійському складі" Україна здобула "золото".

Склади інших збірних на змішану естафету:

Франція:

  • Шевальє-Буше - Сімон - Жаклен - Фійон Майє

Норвегія:

  • Олсбю Ройзеланн - Екгофф - Т. Бьо - Й. Бьо

Швеція:

  1. Г. Еберг - Е. Еберг - Понсілуома - Самуельссон

Білорусь:

  • Алімбєкова - Сола - Лобастов - Смольський

Повний старт-лист на гонку буде оголошено в п'ятницю, близько 13:00 за київським часом. Тоді можна буде назвати повний склад учасників змішаної естафети.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

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