Естафета відбудеться 5 лютого. Початок о 11:00

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на змішану естафету, яка відбудеться у рамках зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай) у суботу, 5 лютого.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У четвірці бігтиме Валентина Семеренко, яка цим стартом розпочне свою п'яту Олімпіаду в кар'єрі. Наступні етапи - Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний буде фінішером команди.

Запасною у складі жіночої команди є Дар'я Блашко. Заміни ще можна проводити, якщо виникнуть форсмажорні ситуації.

Склад України на змішану естафету з біатлону на Олімпіаді-2022:

Валентина Семеренко - Юлія Джима - Артем Прима - Дмитро Підручний

Саме у такій четвірці Україна виступала двічі, однак з різними розстановками за етапами. У сезоні 2021/22 на етапі Кубка світу в Обергофі першими стартували чоловіки, за ними - жінки (Прима - Підручний - Семеренко - Джима) - Україна фінішувала десятою. А на чемпіонаті Європи в сезоні 2020/21 саме в "олімпійському складі" Україна здобула "золото".

Склади інших збірних на змішану естафету:

Франція:

Шевальє-Буше - Сімон - Жаклен - Фійон Майє

Норвегія:

Олсбю Ройзеланн - Екгофф - Т. Бьо - Й. Бьо

Швеція:

Г. Еберг - Е. Еберг - Понсілуома - Самуельссон

Білорусь:

Алімбєкова - Сола - Лобастов - Смольський

Повний старт-лист на гонку буде оголошено в п'ятницю, близько 13:00 за київським часом. Тоді можна буде назвати повний склад учасників змішаної естафети.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.