Чоловіча збірна України з біатлону зі своїм лікарем спілкується у телефонному режимі.

Про це заявив біатлоніст Дмитро Підручний.

"Лікар? Звісно [відчувається], але лікар жіночої команди є, він допомагає. Масажист наш теж перейняв частину обов'язків. Справляємося як можемо, але якби був лікар, який веде нас та знає усі наші параметри - було б краще.

А так все відбувається у телефонному режимі, скидуються дані з кардіограм, аналізи. Він дивиться аналізи, порівнює з попередніми", - сказав Підручний.