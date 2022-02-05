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Підручний: Наш масажист перейняв частину обов'язків лікаря

Сьогодні 10:18 148 0
Біатлоніст - про відсутність лікаря чоловічої команди у Пекіні
Підручний: Наш масажист перейняв частину обов'язків лікаря
#Дмитро Підручний

Джерело - Суспільне Спорт.

Чоловіча збірна України з біатлону зі своїм лікарем спілкується у телефонному режимі.

Про це заявив біатлоніст Дмитро Підручний.

"Лікар? Звісно [відчувається], але лікар жіночої команди є, він допомагає. Масажист наш теж перейняв частину обов'язків. Справляємося як можемо, але якби був лікар, який веде нас та знає усі наші параметри - було б краще.

А так все відбувається у телефонному режимі, скидуються дані з кардіограм, аналізи. Він дивиться аналізи, порівнює з попередніми", - сказав Підручний.

Раніше збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

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