Джерело - Суспільне Спорт.
Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний перед стартом перших гонок на Олімпіаді неприємно здивований дуже низькою температурою в Китаї.
Про це заявив біатлоніст.
"Чесно кажучи, пристосуватися до цих умов дуже складно. Холод такий - чесно, не пригадую, щоб за таких умов доводилося змагатися. Зупиняєшся на декілька хвилин - і все дубіє. Але будемо намагатися і за таких умов робити все можливе для цього.
Вдягаємося тепліше. Максимально намагалися пристосуватися до таких погодних умов, але все одно мерзнемо та холодно. Дуже важко. Сьогодні найхолодніший день і максимально сильний вітер.
Довелося постаратися, щоб не обморозити шкіру та закрити місця, які були на видноті", - сказав Підручний.
Раніше збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету.
Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.