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Підручний: У Китаї пристосуватися до погодних умов дуже складно

Сьогодні 05:18 47 0
Лідер збірної України з біатлону відзначає незвичну погоду
Підручний: У Китаї пристосуватися до погодних умов дуже складно
#Дмитро Підручний

Джерело - Суспільне Спорт.

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний перед стартом перших гонок на Олімпіаді неприємно здивований дуже низькою температурою в Китаї.

Про це заявив біатлоніст.

"Чесно кажучи, пристосуватися до цих умов дуже складно. Холод такий - чесно, не пригадую, щоб за таких умов доводилося змагатися. Зупиняєшся на декілька хвилин - і все дубіє. Але будемо намагатися і за таких умов робити все можливе для цього.

Вдягаємося тепліше. Максимально намагалися пристосуватися до таких погодних умов, але все одно мерзнемо та холодно. Дуже важко. Сьогодні найхолодніший день і максимально сильний вітер.

Довелося постаратися, щоб не обморозити шкіру та закрити місця, які були на видноті", - сказав Підручний.

Раніше збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

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