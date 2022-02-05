Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний перед стартом перших гонок на Олімпіаді неприємно здивований дуже низькою температурою в Китаї.

Про це заявив біатлоніст.

"Чесно кажучи, пристосуватися до цих умов дуже складно. Холод такий - чесно, не пригадую, щоб за таких умов доводилося змагатися. Зупиняєшся на декілька хвилин - і все дубіє. Але будемо намагатися і за таких умов робити все можливе для цього.

Вдягаємося тепліше. Максимально намагалися пристосуватися до таких погодних умов, але все одно мерзнемо та холодно. Дуже важко. Сьогодні найхолодніший день і максимально сильний вітер.

Довелося постаратися, щоб не обморозити шкіру та закрити місця, які були на видноті", - сказав Підручний.