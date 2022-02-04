Головне
Україна - Росія: усе найцікавіше про півфінал Євро-2022
Сьогодні 06:06 2994
У складі олімпійської збірної України є нові випадки зараження коронавірусом
Сьогодні 14:18 172
Олімпіада-2022. Урочиста церемонія відкриття: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:47 783
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 13:07 26157
Збірна України втратила шанси вийти до фіналу Олімпійських ігор-2022
Сьогодні 09:18 717
Українські фігуристи в Пекіні посіли останнє місце серед спортивних пар
Сьогодні 09:03 461
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету
Сьогодні 08:46 2188
Пекін-2022. XXIV зимові Олімпійські ігри: цифри та факти
Сьогодні 08:39 475
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:08 22079 2
Український дует в Пекіні посів передостаннє місце у танцях на льоду
Сьогодні 07:33 6753
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1354
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1212
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4351
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1141
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 959

Стали відомі склади всіх збірних на змішану естафету у Пекіні

Сьогодні 14:02 142 0
Естафета відбудеться 5 лютого. Початок о 11:00
Стали відомі склади всіх збірних на змішану естафету у Пекіні
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У змішаній естафеті у рамках зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай) у суботу, 5 лютого, візьме участь 20 команд. 

Стали відомі всі склади команд. Раніше повідомляли, що в українській четвірці бігтиме Валентина Семеренко, яка цим стартом розпочне свою п'яту Олімпіаду в кар'єрі. Наступні етапи - Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний буде фінішером команди. Запасною у складі жіночої команди є Дар'я Блашко. Заміни ще можна проводити, якщо виникнуть форс-мажорні ситуації.

Пропонуємо склади 10 збірних, які є головні претенденти на перемогу в естафеті:

Всі склади можна переглянути на сайті biathlonresults.com. Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 22746
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 22150
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 24174
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 26157
"Порвіть" їх! Ветерани українського футболу записали вогняне відео на підтримку збірної України в матчі з Росією. ВІДЕО "Порвіть" їх! Ветерани українського футболу записали вогняне відео на підтримку збірної України в матчі з Росією. ВІДЕО 14010 2
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 22079 2
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 17794 3
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 24174
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8794 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 18045 3
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 10882
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 8881