Стали відомі склади всіх збірних на змішану естафету у Пекіні

Естафета відбудеться 5 лютого. Початок о 11:00

Джерело - Чемпіон.

У змішаній естафеті у рамках зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай) у суботу, 5 лютого, візьме участь 20 команд.

Стали відомі всі склади команд. Раніше повідомляли, що в українській четвірці бігтиме Валентина Семеренко, яка цим стартом розпочне свою п'яту Олімпіаду в кар'єрі. Наступні етапи - Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний буде фінішером команди. Запасною у складі жіночої команди є Дар'я Блашко. Заміни ще можна проводити, якщо виникнуть форс-мажорні ситуації.

Пропонуємо склади 10 збірних, які є головні претенденти на перемогу в естафеті:

Всі склади можна переглянути на сайті biathlonresults.com. Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.