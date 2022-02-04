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Збірна Німеччини з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету

Сьогодні 11:18 110 0
Естафета відбудеться 5 лютого
Збірна Німеччини з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної Німеччини з біатлону визначився зі складом на змішану естафету, яка відбудеться у рамках зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай) у суботу, 5 лютого. 

Про це повідомляє Sportschau.

Участь у гонці візьмуть Ванесса Фойгт, Деніз Геррманн, Бенедикт Долль та Філіп Наврат. 

Початок змішаної естафети заплановано на 11.00 за київським часом.

Церемонія відкриття Ігор у Пекіні відбудеться 4 лютого. Всього на Олімпіаді-2022 буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Олімпійські ігри завершаться 20 лютого.

Раніше збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

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