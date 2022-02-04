Збірна України втратила шанси вийти до фіналу Олімпійських ігор-2022

Турнірна таблиця командних змагань фігуристів після 1-го дня

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посідає 9-е місце у командному турнірі з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх у Пекіні (Китай) після першого дня змагань.

У короткій програмі спортивних пар український дует Софія Голіченко/Артем Даренський посів 9-е місце. 9-ими були українці Олександра Назарова/Максим Нікітін у танцях на льоду.

Зазначимо, що за попадання у ТОП-5 та вихід у фінал командних змагань Україна вже не бореться – незалежно від виступу Анастасії Шаботової у жіночому одиночному катанні, до першої п'ятірки синьо-жовтим потрапити вже не вдасться.

Фігурне катання. Олімпійські ігри. Пекін. Командний турнір

Турнірна таблиця після першого дня

1. США - 28.

2. ОКР - 26.

3. Китай - 21.

4. Японія - 20.

5. Італія - ​​18.

6. Канада - 16.

7. Грузія - 15.

8 Чехія - 12.

9. Україна - 4.

10. Німеччина - 3.

Розклад змагань

6 лютого

3:30 - командні змагання, жінки, коротка програма.

5:50 - командні змагання, чоловіки, довільна програма.

7 лютого

3:15 - командні змагання, спортивні пари, довільна програма.

4:30 - командні змагання, танці на льоду, довільний танець.

5:35 - командні змагання, жінки, довільна програма.