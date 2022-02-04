Збірна України втратила шанси вийти до фіналу Олімпійських ігор-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України посідає 9-е місце у командному турнірі з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх у Пекіні (Китай) після першого дня змагань.
У короткій програмі спортивних пар український дует Софія Голіченко/Артем Даренський посів 9-е місце. 9-ими були українці Олександра Назарова/Максим Нікітін у танцях на льоду.
Зазначимо, що за попадання у ТОП-5 та вихід у фінал командних змагань Україна вже не бореться – незалежно від виступу Анастасії Шаботової у жіночому одиночному катанні, до першої п'ятірки синьо-жовтим потрапити вже не вдасться.
1. США - 28.
2. ОКР - 26.
3. Китай - 21.
4. Японія - 20.
5. Італія - 18.
6. Канада - 16.
7. Грузія - 15.
8 Чехія - 12.
9. Україна - 4.
10. Німеччина - 3.
Розклад змагань
6 лютого
3:30 - командні змагання, жінки, коротка програма.
5:50 - командні змагання, чоловіки, довільна програма.
7 лютого
3:15 - командні змагання, спортивні пари, довільна програма.
4:30 - командні змагання, танці на льоду, довільний танець.
5:35 - командні змагання, жінки, довільна програма.