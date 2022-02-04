Українські фігуристи в Пекіні посіли останнє місце серед спортивних пар

Українці набрали 53.65 очка

Джерело - Чемпіон.

На Олімпіаді-2022 в Пекіні у рамках командного турніру з фігурного катання завершилася коротка програма спортивних пар.

У цій дисципліні участь брав український дует Софія Голіченко/Артем Даренський. Українці набрали 53.65 очка та посіли останнє місце. Цей виступ дозволив збірній України набрати два бали. Відзначимо, що у короткій парі не була представлена Німеччина. То ж було 9 пар.

Результати короткої програми спортивних пар:

Раніше український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін на Олімпіаді-2022 в Пекіні у рамках командного турніру з фігурного катання посів передостаннє місце.