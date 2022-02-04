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Українські фігуристи в Пекіні посіли останнє місце серед спортивних пар

Сьогодні 09:03 224 0
Українці набрали 53.65 очка
Українські фігуристи в Пекіні посіли останнє місце серед спортивних пар
#Софія Голіченко, #Артем Даренський

Джерело - Чемпіон.

На Олімпіаді-2022 в Пекіні у рамках командного турніру з фігурного катання завершилася коротка програма спортивних пар.

У цій дисципліні участь брав український дует Софія Голіченко/Артем Даренський. Українці набрали 53.65 очка та посіли останнє місце. Цей виступ дозволив збірній України набрати два бали. Відзначимо, що у короткій парі не була представлена Німеччина. То ж було 9 пар.

Результати короткої програми спортивних пар:

Раніше український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін на Олімпіаді-2022 в Пекіні у рамках командного турніру з фігурного катання посів передостаннє місце.

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