Українці набрали 64.08 очка

Джерело - Чемпіон.

На Олімпіаді-2022 в Пекіні у рамках командного турніру з фігурного катання завершилися танці на льоду (Ритм-танець).

У цій дисципліні участь брав український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін. Українці набрали 64.08 очка та посіли передостаннє місце. Цей виступ дозволив збірній України набрати два бали.

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Результати танців на льоду (Ритм-танець):

Раніше, чоловічу коротку програму виграв американець Натан Чен. У рамках командного турніру відбудеться ще шість програм, у 5 з яких виступатимуть українці.