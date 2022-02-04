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Український дует в Пекіні посів передостаннє місце у танцях на льоду

Сьогодні 07:33 229 0
Українці набрали 64.08 очка
Український дует в Пекіні посів передостаннє місце у танцях на льоду
#Олександра Назарова, #Максим Нікітін

Джерело - Чемпіон.

На Олімпіаді-2022 в Пекіні у рамках командного турніру з фігурного катання завершилися танці на льоду (Ритм-танець).

У цій дисципліні участь брав український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін. Українці набрали 64.08 очка та посіли передостаннє місце. Цей виступ дозволив збірній України набрати два бали.

Актуально: Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади

Результати танців на льоду (Ритм-танець):

Раніше, чоловічу коротку програму виграв американець Натан Чен. У рамках командного турніру відбудеться ще шість програм, у 5 з яких виступатимуть українці.

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