Українець прокоментував неприємну подію у його житті

Джерело - НОК України.

Український фігурист Іван Шмуратко, який здав позитивний тест на COVID-19 за день до старту олімпійського турніру в командних змаганнях, відчуває спустошення.

Про це заявив сам спортсмен.

"Наразі відчуваю спустошення, на жаль, коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на Олімпійський лід як можна скоріше", - зазначив Шмуратко.

Раніше Шмуратко відмовився спілкувати з росіянами російською мовою.