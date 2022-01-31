Тренер збірної України з біатлону отримав негативний другий тест на коронавірус

Ігор Ященко здав негативний тест на коронавірус

Один із тренерів збірної України з біатлону Ігор Ященко покинув самоізоляцію після того, як отримав негативний результат другого тесту на коронавірус.

Про це повідомив тренер у коментарі НОК України.

Ященко отримав позитивний результат тесту на коронавірус після прибуття у Пекін на Олімпіаду-2022. Він був другим членом біатлонної команди з позитивним результатом на COVID-19 - першим став головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра.

"Дуже радий, що так все сталося і я можу повернутися до активної діяльності. Почуваю себе чудово. Вже зранку, за процедурою, здав черговий тест. Наразі у нас тут -16 і дуже сильний вітер. Ми прийняли рішення, не їхати на тренування на біатлонний стадіон за такої погоди, а на місці, тут у селищі, його провести, розім’ятися тощо", - відзначив Ященко.

Раніше визначились терміни самоізоляції Санітри.