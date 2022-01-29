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У ще одного тренера збірної України з біатлону виявили коронавірус

Сьогодні 20:12 219 0
У чоловічій команді з біатлону ще один випадок коронавірусу
У ще одного тренера збірної України з біатлону виявили коронавірус
#Олімпіада-2022, #Юрай Санітра, #збірна України з біатлону, #Ященко

Джерело - biathlon.com.uа.

Ще одного члена тренерського штабу чоловічої збірної України з біатлону в суботу, 29 січня, було відправлено на самоізоляцію під час підготовки до Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Про це повідомляє Український біатлон.

Ігор Ященко, помічник Юрая Санітри, здав позитивний тест на коронавірус і найближчим часом не зможе керувати підготовкою команди до змагань.

Відповідно до правил, всі акредитовані на Олімпіаді особи проходять щоденні тести на наявність коронавірусу. Усі спортсмени збірної України на даний момент здали негативні тести та продовжують тренування без обмежень.

У чоловічій українській команді залишився лише один здоровий тренер – Сергій Кравченко.

Раніше визначились терміни самоізоляції Санітри.

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