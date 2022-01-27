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Тренер збірної України з біатлону здав позитивний тест на COVID-19

Сьогодні 16:11 684 0
У збірної України один позитивний тест на коронавірус
Тренер збірної України з біатлону здав позитивний тест на COVID-19
#Олімпійські ігри-2022, #Пекін, #Юрай Санітра, #збірна України з біатлону

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з біатлону однією з перших серед українських олімпійців прибула до Пекіна на Олімпійські ігри 2022 року.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У складі української делегації до Пекіна вирушили 23 особи, серед яких 10 спортсменів. Після прильоту до Пекіна команда у повному складі здала тести на коронавірус. За попередньою інформацією, позитивний тест здав тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра, результати решти членів делегації негативні.

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Санітра здасть ще один тест, за результатами якого буде відомий подальший план дій. Якщо Санітру буде ізольовано, то у складі біатлонної делегації є ще чотири тренери: Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко та Ігор Ященко.

Це перший випадок позитивного тесту на COVID-19 у складі олімпійської збірної України.

Нагадаємо, біатлонний турнір на Олімпіаді у Пекіні відбудуться з 5 по 19 лютого. Змагальну програму відкриє змішана естафета.

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