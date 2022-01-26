Організатори Олімпіади роздають презервативи учасникам Ігор

Журналісти виявили у готелях засоби контрацепції

Джерело - Reuters.

Організатори Олімпійських ігор у Пекіні роздають презервативи учасникам Ігор, незважаючи на антикоронавірусні правила.

Про це повідомляє Reuters.

Журналісти агентства, що заселилися в готель у провінції Гуйчжоу, виявили у номерах по п'ять презервативів, які були упаковані у різнокольорові конверти.

На Іграх у Пекіні діятимуть правила, що наказують спортсменам зберігати соціальну дистанцію у 2 метри.

Фізичні взаємодії між учасниками Олімпіади повинні бути зведені до мінімуму, будуть заборонені рукостискання та обійми.

Олімпійські ігри розпочнуться 4 лютого.

Раніше у Пекіні зафіксували 14 випадків ковіда серед осіб, які прибули на Олімпіаду.

Нагадаємо, у Києві провели збірну України на Олімпійські ігри.