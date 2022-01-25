Збірні продовжують приїжджати до Китаю

У Пекіні зафіксовано 14 нових випадків коронавірусу серед офіційних осіб, задіяних у проведенні Олімпійських ігор-2022.

Про це повідомляє Оргкомітет зимової Олімпіади-2022.

24 січня до міста прибуло ще 246 осіб, пов'язаних з Олімпіадою. 12 з них здали позитивний ПЛР-тест в аеропорту, ще два випадки також було зафіксовано в осіб, які прибули до Пекіна раніше.

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Зазначається, що у списку заражених є представник офіційної спортивної делегації однієї з країн. Починаючи з 23 січня, це другий такий випадок.

Олімпіада відбуватиметься з 4 по 20 лютого.

Раніше повідомлялося про 72 позитивних теста на коронавірус.