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У Пекіні зафіксували 14 випадків ковіда серед осіб, які прибули на Олімпіаду

Сьогодні 08:53 80 0
Збірні продовжують приїжджати до Китаю
У Пекіні зафіксували 14 випадків ковіда серед осіб, які прибули на Олімпіаду
#Китай, #Олімпійські ігри-2022, #Пекін

Джерело - Оргкомітет Пекіна-2022.

У Пекіні зафіксовано 14 нових випадків коронавірусу серед офіційних осіб, задіяних у проведенні Олімпійських ігор-2022.

Про це повідомляє Оргкомітет зимової Олімпіади-2022.

24 січня до міста прибуло ще 246 осіб, пов'язаних з Олімпіадою. 12 з них здали позитивний ПЛР-тест в аеропорту, ще два випадки також було зафіксовано в осіб, які прибули до Пекіна раніше.

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Зазначається, що у списку заражених є представник офіційної спортивної делегації однієї з країн. Починаючи з 23 січня, це другий такий випадок.

Олімпіада відбуватиметься з 4 по 20 лютого.

Раніше повідомлялося про 72 позитивних теста на коронавірус.

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