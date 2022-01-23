До Пекіну відправиться 45 українських атлетів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 січня, відбулися офіційні проводи олімпійської команди України в Пекін, де відбудеться Олімпіада-2022.

Про це повідомляє UA:Перший.

Захід відвідали відомі спортсмени. Зокрема були присутні Валентина Цербе-Несіна та Олена Петрова. Колишні біатлоністки здобули для України дві олімпійські медалі.

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Міністр спорту Вадим Гутцайтом та президент НОК Сергій Бубка були залучені до офіційної церемонії проводів спортсменів до Пекіну.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади.