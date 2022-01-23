Головне
Збірна України декласувала Сербію на чемпіонаті Європи
Сьогодні 17:12 1076 1
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:06 9115
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 19:56 9832
Шевченко погодився очолити збірну Польщі
Сьогодні 18:52 522
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 17:08 19460
Джима невдало виступила у мас-старті в Антгольці
Сьогодні 16:56 374
Збірна України фінішувала шостою в естафеті у Антгольці
Сьогодні 14:26 598
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 10:48 12949 2
Людмила Кіченок програла у міксті на Australian Open
Сьогодні 10:41 220
Нганну переміг Гана. Результати турніру зі змішаних єдиноборств UFC 270
Сьогодні 10:25 275
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

У Києві провели збірну України на Олімпійські ігри у Пекіні

Сьогодні 20:17 108 0
До Пекіну відправиться 45 українських атлетів
У Києві провели збірну України на Олімпійські ігри у Пекіні
#Київ, #Національна збірна України, #Олімпійські ігри-2022, #Пекін

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 січня, відбулися офіційні проводи олімпійської команди України в Пекін, де відбудеться Олімпіада-2022.

Про це повідомляє UA:Перший.

Захід відвідали відомі спортсмени. Зокрема були присутні Валентина Цербе-Несіна та Олена Петрова. Колишні біатлоністки здобули для України дві олімпійські медалі.

  Актуально72 особи, які прибули на Олімпіаду, здали позитивні тести на ковід

Міністр спорту Вадим Гутцайтом та президент НОК Сергій Бубка були залучені до офіційної церемонії проводів спортсменів до Пекіну.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади.

Коментарі ()
Популярне зараз
Джима виступить у мас-старті на етапі Кубка світу в Антгольці Джима виступить у мас-старті на етапі Кубка світу в Антгольці 3420
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 40880
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 9832
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 12949 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 19460
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 9115