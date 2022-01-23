72 особи, які прибули на Олімпіаду, здали позитивні тести на ковід

Джерело - Оргкомітет Пекіна-2022.
Оргкомітет Олімпіади-2022 у Пекіні подав звіт про випадки зараження коронавірусом напередодні Ігор.
Про це повідомляє пресслужба організації.
У період з 4 по 22 січня до міста прибули 2586 людини, пов'язані з проведенням Олімпіади - 72 з них склали позитивні тести на ковід.
Серед заражених немає спортсменів та членів делегацій країн.
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Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого.
Нагадаємо, Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади.