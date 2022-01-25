Українка розповіла, як буде морально готуватися до виступів

Українська віцечемпіонка світу-2019 у паралельному слаломі Аннамарі Данча відмовиться від соцмереж на час Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

Про це вона розповіла порталу OBOZREVATEL.

"Насправді на Олімпійських іграх-2018 я була технічно та фізично дуже добре підготовлена, але впала. Просто, певно, морально була не зовсім готова. Але тоді у мене змагання були майже наприкінці, практично перед закриттям. І я дивилася всі ці Олімпійські щоденники, які наші спортсмени погані та як вони погано виступають. І це мене, щиро кажучи, пригасило", - заявила спортсменка.

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"Тому, як один з висновків, цього року я взагалі ізолюватимуся від усіх новин, соціальних мереж тощо. І зараз я змагатимуся на початку Олімпіади, тому ще не встигнуть багато наговорити", - сказала Данча.

Раніше 72 особи, які прибули на Олімпіаду, здали позитивні тести на ковід.