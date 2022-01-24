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Гутцайт: Українські спортсмени не повинні бути поруч, коли стоять росіяни з прапором

Сьогодні 17:00 178 0
Міністр молоді та спорту розповів про розмову з олімпійцями напередодні від'їзду до Пекіну
Гутцайт: Українські спортсмени не повинні бути поруч, коли стоять росіяни з прапором
#Гутцайт, #Національна збірна України, #Олімпійські ігри-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські спортсмени не мають стояти поруч з російськими, коли ті розгортають стяг.

Про це заявив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях", - заявив політик.

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"Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, у Києві провели збірну України на Олімпійські ігри у Пекіні.

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