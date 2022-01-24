Міністр молоді та спорту розповів про розмову з олімпійцями напередодні від'їзду до Пекіну

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські спортсмени не мають стояти поруч з російськими, коли ті розгортають стяг.

Про це заявив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях", - заявив політик.

Актуально: В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях

"Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, у Києві провели збірну України на Олімпійські ігри у Пекіні.