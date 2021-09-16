В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях

Джерело - Чемпiон.

Для українських спортсменів з’явилися інструкції з приводу того, як поводитись на змаганнях.

Про це розповіла українська легкоатлетка Ярослава Магучіх в інтерв'ю Інформатор FM.

Магучіх прокоментувала скандал після її фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене і розповіла, що це було емоційно важко.

"Це було важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося. Але потім мене моя тренерка налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і спокійніше реагувати на це", — пояснила легкоатлетка і подякувала тренерці, своїм батькам і багатьом іншим людям, які її підтримували.

У відповідь на запитання про те, чи з'явилися інструкції для спортсменів про те, як поводитись, Магучіх сказала:

"Інструкції з'явились, але рухаємося далі і подивимося, як це буде в майбутньому".

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