Китайське МЗС підкреслило, що всі країни зобов'язані дотримуватися резолюції ООН про олімпійське перемир'я

Джерело - Bloomberg.

Глава КНР Сі Цзіньпін під час нещодавньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним міг попросити його не нападати на Україну під час Олімпіади-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Останнє, що потрібно Сі Цзіньпіну, – це щоб Путін затьмарив важливий момент для Китаю, спровокувавши глобальну кризу у відносинах із США та Європою. Це особливо актуально з огляду на те, що Сі Цзіньпін прагне зміцнити авторитет у Китаї напередодні можливого третього терміну на своїй посаді", - йдеться у матеріалі.

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Як повідомляє джерело, саме у зв'язку з цим китайське МЗС 14 січня підкреслило, що всі країни зобов'язані дотримуватися резолюції ООН про олімпійське перемир'я, яка діє за сім днів до початку Ігор і сім днів після закінчення Паралімпіади.

У 2022 році це тимчасовий проміжок з 28 січня по 20 березня. Олімпіада у Пекіні відбуватиметься з 4 до 20 лютого.

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