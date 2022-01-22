Головне
Україну на Олімпіаді-2022 у Пекіні представлять 45 спортсменів
21.01.2022 17:46 875 1
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 20:32 9048 1
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Вчора 20:04 7680
Саладуха оголосила про завершення спортивної кар'єри
Вчора 17:46 685
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України
Вчора 11:00 7142 4
Динамо розгромило Атлетіко Пульпіленьйо в контрольному поєдинку
21.01.2022 20:53 1760
Петренко та Меркушина - у ТОП-40 індивідуальної гонки в Антгольці
21.01.2022 16:54 825
Визначився склад збірної України на Олімпіаду в Пекіні
21.01.2022 16:14 1310
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
21.01.2022 15:07 40176
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
21.01.2022 15:00 13613
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади

Вчора 22:53 322 0
Китайське МЗС підкреслило, що всі країни зобов'язані дотримуватися резолюції ООН про олімпійське перемир'я
Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади
#Китай, #Олімпійські ігри-2022, #Путін, #Росія, #Україна, #Сі Цзіньпін

Джерело - Bloomberg.

Глава КНР Сі Цзіньпін під час нещодавньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним міг попросити його не нападати на Україну під час Олімпіади-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Останнє, що потрібно Сі Цзіньпіну, – це щоб Путін затьмарив важливий момент для Китаю, спровокувавши глобальну кризу у відносинах із США та Європою. Це особливо актуально з огляду на те, що Сі Цзіньпін прагне зміцнити авторитет у Китаї напередодні можливого третього терміну на своїй посаді", - йдеться у матеріалі.

  АктуальноУкраїну на Олімпіаді-2022 у Пекіні представлять 45 спортсменів

Як повідомляє джерело, саме у зв'язку з цим китайське МЗС 14 січня підкреслило, що всі країни зобов'язані дотримуватися резолюції ООН про олімпійське перемир'я, яка діє за сім днів до початку Ігор і сім днів після закінчення Паралімпіади.

У 2022 році це тимчасовий проміжок з 28 січня по 20 березня. Олімпіада у Пекіні відбуватиметься з 4 до 20 лютого.

Нагадаємо, Бринзак пояснив критерії відбору на Олімпіаду.

Коментарі ()
Популярне зараз
АПЛ. Евертон - Астон Вілла: онлайн-трансляція. LIVE АПЛ. Евертон - Астон Вілла: онлайн-трансляція. LIVE 1872 1
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 7680
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 7142 4
АПЛ. Саутгемптон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE АПЛ. Саутгемптон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE 2109
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 9048 1
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE 2705 1