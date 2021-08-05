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Президент ФЛАУ: Килипко ніколи до мене не зверталася

Сьогодні 17:42 262 0
Раніше Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді
Президент ФЛАУ: Килипко ніколи до мене не зверталася
#Килипко, #Сафіуллін, #Олімпійські ігри-2020

Джерело - Трибуна.

Українська легкоатлетка Марина Килипко поскаржилася, що була змушена їхати на Олімпійські ігри без особистого тренера.

Президент Федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін прокоментував цю ситуацію.

"Не розумію, чому ось цю проблему я чую від вас, журналіста, а не від спортсменки, яка представляє мною очолювану федерацію. Я до сьогодні взагалі нічого не чув про це. Вона ніколи не зверталася до мене зі своєю проблемою", - заявив функціонер.

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"Послухайте, якби вона до когось звернулася, то звернулися б до мене. Це перше. Друге - вона кваліфікувалася (на Олімпіаду) майже в останній момент. А сьогодні посіла п'яте місце. Послухайте, це просто успіх. Чесно, не розумію", - сказав Сафіуллін.

Нагадаємо, Килипко не змогла здобути медаль Олімпіади.

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