Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх

Джерело - Чемпiон.

Легкоатлетка Марина Килипко підняла надзвичайно важливу тему: чому на Олімпійські ігри не беруть особистих тренерів спортсменів!

Головний редактор Чемпіона підмітив одну ситуацію, яка змушує задуматися:

Звичайне фото з Токіо. У центрі - наша бронзова призерка Алла Черкасова. Але мова не про неї. Я не можу згадати жінку ліворуч, але точно знаю, праворуч - ексганболістка Олена Яценко.

А тепер головне - наша стрибунка з жердиною Марина Килипко розплакалась у прямому етері. Розплакалась, бо вона в Токіо без тренера! Сама! Ще раз - без тренера!!! Просила, благала чинуш... Обіцяли подумати та взяти тренера... Куди там! Більше того, вона заявила, що жодної людини з української делегації не було на трибунах. Жодної! Коментатор у студії, екслегкоатлет підтвердив це, додавши, що такі речі - норма...

А на фото ексганболістка Олена Яценко! А ще скільки подібних? Я впевнений, вони виконують дуже важливу місію! Селфі, посмішки, подаруночки...

П.С. Виходить, чиновники, навіть якщо вони виконують менеджерську функцію, у чому є сумніви - важливіші за головних дійових осіб спортивного дійства!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua