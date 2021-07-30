Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 липня

Джерело - Чемпіон.
30 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 15 представників України.
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Кульова стрільба
03:00 (08:00 фінал) - одиночний розряд, спортивний пістолет, 25 м, жінки, кваліфікація: Олена Костевич
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Легка атлетика
03:15 - особисті змагання, стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація: Андрій Проценко
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Легка атлетика
04:30 - особисті змагання, метання диска, чоловіки, кваліфікація: Микита Нестеренко
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Фехтування
05:25 (фінал 13:30) - шпага, командні змагання, чвертьфінал : Анатолій Герей, Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар
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Дзюдо
не раніше 06:00 - особисті змагання, чоловіки понад 100 кг, 1/8 фіналу: Яків Хаммо
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Дзюдо
не раніше 06:00 - особисті змагання, жінки понад 78 кг, 1/16 фіналу: Єлизавета Каланіна
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Бокс
06:03 - жінки, напівсередня вага, до 69 кг, 1/4 фіналу: Анна Лисенко
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Стрибки у воду
09:00 - трамплін 3 м, особисті змагання, жінки, попередній раунд: Вікторія Кесарь, Ганна Письменська
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Легка атлетика
13:05 - особисті змагання, потрійний стрибок, жінки, кваліфікація: Ольга Саладуха
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Легка атлетика
13:25 - особисті змагання, штовхання ядра, жінки, кваліфікація: Ольга Голодна
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Плавання
13:14 - особисті змагання, 50 м вільним стилем, чоловіки, попередні запливи: Владислав Бухов
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Легка атлетика
14:12 - командні змагання, естафета 4х400 м, змішана, кваліфікація: Аліна Логвиненко, Катерина Климюк, Олександр Погорілко, Микита Барабанов
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Плавання
14:23 - особисті змагання, 1500 м вільним стилем, чоловіки, попередні запливи: Сергій Фролов, Михайло Романчук