 Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 липня

Сьогодні 07:41 4942 0
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

30 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 15 представників України.

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Кульова стрільба
03:00 (08:00 фінал) - одиночний розряд, спортивний пістолет, 25 м, жінки, кваліфікація: Олена Костевич
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Легка атлетика

03:15 - особисті змагання, стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація: Андрій Проценко
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Легка атлетика

04:30 - особисті змагання, метання диска, чоловіки, кваліфікація: Микита Нестеренко
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Фехтування

05:25 (фінал 13:30) - шпага, командні змагання, чвертьфінал : Анатолій Герей, Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар
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Дзюдо
не раніше 06:00 - особисті змагання, чоловіки понад 100 кг, 1/8 фіналу: Яків Хаммо
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Дзюдо
не раніше 06:00 - особисті змагання, жінки понад 78 кг, 1/16 фіналу: Єлизавета Каланіна
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Бокс
06:03 - жінки, напівсередня вага, до 69 кг, 1/4 фіналу: Анна Лисенко
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Стрибки у воду
09:00 - трамплін 3 м, особисті змагання, жінки, попередній раунд: Вікторія Кесарь, Ганна Письменська
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Легка атлетика

13:05 - особисті змагання, потрійний стрибок, жінки, кваліфікація: Ольга Саладуха
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Легка атлетика

13:25 - особисті змагання, штовхання ядра, жінки, кваліфікація: Ольга Голодна
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Плавання

13:14 - особисті змагання, 50 м вільним стилем, чоловіки, попередні запливи: Владислав Бухов
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Легка атлетика

14:12 - командні змагання, естафета 4х400 м, змішана, кваліфікація: Аліна Логвиненко, Катерина Климюк, Олександр Погорілко, Микита Барабанов
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Плавання

14:23 - особисті змагання, 1500 м вільним стилем, чоловіки, попередні запливи: Сергій Фролов, Михайло Романчук

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