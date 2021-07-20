Організатори Олімпіади в Токіо розглядають варіант скасування Ігор

Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть скасувати в разі погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це заявив генеральний секретар оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто.

"Ми не можемо передбачити, якою буде кількість випадків зараження коронавірусом. Тому ми проведемо обговорення, якщо буде спалах", - заявив функціонер.

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"Ми домовилися, що, виходячи з ситуації з коронавірусом, ми знову наберемо п'ятисторонні переговори. Наразі захворюваність коронавірусом може рости або падати, тому ми подумаємо про те, що нам слід робити, коли виникне така ситуація", - сказав Муто.