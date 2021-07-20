Японія витратила 15,4 млрд на організацію Олімпіади-2020

Джерело - ТАСС.
Уряд Японії і Токіо витратили на проведення Олімпійських ігор-2020 15,4 мільярда доларів.
Про це заявив генеральний секретар оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто.
"Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії і уряд Токіо, склали 15,4 мільярда доларів", - сказав Муто.
Муто зазначив, що бюджет Ігор після перенесення на рік був переглянутий. На створення безпечного середовища для проведення турніру додатково витратили 900 мільйонів доларів.
Олімпіада в Токіо відбудеться з 23 липня по 8 серпня.
Нагадаємо, до програми Олімпіади включили новий вид спорту.