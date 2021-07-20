Японія витратила 15,4 млрд на організацію Олімпіади-2020

900 млн пішло на створення безпечного середовища

Джерело - ТАСС.

Уряд Японії і Токіо витратили на проведення Олімпійських ігор-2020 15,4 мільярда доларів.

Про це заявив генеральний секретар оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто.

"Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії і уряд Токіо, склали 15,4 мільярда доларів", - сказав Муто.

Муто зазначив, що бюджет Ігор після перенесення на рік був переглянутий. На створення безпечного середовища для проведення турніру додатково витратили 900 мільйонів доларів.

Олімпіада в Токіо відбудеться з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, до програми Олімпіади включили новий вид спорту.