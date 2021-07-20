Перемогу в медальному заліку здобуде збірна США

Джерело - Gracenote.

Визначився головний претендент на перемогу в медальному заліку на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Про це повідомляє аналітичний портал Gracenote.

Таблиця заснована на результатах спортсменів за останні роки. Відзначається, що через пандемію COVID-19 прогноз є більш невизначеним, ніж зазвичай.

Фахівці припускають, що збірна США знову очолить загальний залік, а збірна України завоює 21 медаль і посяде 14 місце.

Прогнозований медальний залік Олімпіади-2020:

1. США - 96 медалей

2. Росія - 68

3. Китай - 66

4. Японія - 60

5. Великобританія - 52

6. Нідерланди - 48

7. Франція - 42

8. Італія - 41

9. Австралія - 40

10. Німеччина - 35

...

14. Україна - 21

Нагадаємо, Японія витратила 15,4 млрд на організацію Олімпіади-2020.