 Україна завоює 21 медаль на Олімпійських іграх, - аналітичний портал | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Україна завоює 21 медаль на Олімпійських іграх, - аналітичний портал

Сьогодні 18:58 336 0
Перемогу в медальному заліку здобуде збірна США
Україна завоює 21 медаль на Олімпійських іграх, - аналітичний портал
#Олімпійські ігри-2020, #Збірна України

Джерело - Gracenote.

Визначився головний претендент на перемогу в медальному заліку на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Про це повідомляє аналітичний портал Gracenote.

Таблиця заснована на результатах спортсменів за останні роки. Відзначається, що через пандемію COVID-19 прогноз є більш невизначеним, ніж зазвичай.

Фахівці припускають, що збірна США знову очолить загальний залік, а збірна України завоює 21 медаль і посяде 14 місце.

Прогнозований медальний залік Олімпіади-2020:

1. США - 96 медалей
2. Росія - 68
3. Китай - 66
4. Японія - 60
5. Великобританія - 52
6. Нідерланди - 48
7. Франція - 42
8. Італія - 41
9. Австралія - 40
10. Німеччина - 35
...
14. Україна - 21

Нагадаємо, Японія витратила 15,4 млрд на організацію Олімпіади-2020.

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