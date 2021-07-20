Джерело - Gracenote.
Визначився головний претендент на перемогу в медальному заліку на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.
Про це повідомляє аналітичний портал Gracenote.
Таблиця заснована на результатах спортсменів за останні роки. Відзначається, що через пандемію COVID-19 прогноз є більш невизначеним, ніж зазвичай.
Фахівці припускають, що збірна США знову очолить загальний залік, а збірна України завоює 21 медаль і посяде 14 місце.
Прогнозований медальний залік Олімпіади-2020:
1. США - 96 медалей
2. Росія - 68
3. Китай - 66
4. Японія - 60
5. Великобританія - 52
6. Нідерланди - 48
7. Франція - 42
8. Італія - 41
9. Австралія - 40
10. Німеччина - 35
...
14. Україна - 21
Нагадаємо, Японія витратила 15,4 млрд на організацію Олімпіади-2020.