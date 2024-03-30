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Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція

Сьогодні 14:39 1066 0
Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (23-1-0, 23 КО) зустрінеться з американцем  Браяном Мендосою (22-3-0, 16 KO) в бою за титул тимчасово чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі (69,8 кг).

12-раундовий поєдинок відбудеться в ніч на неділю, 31 березня, у Лас-Вегасі на арені T-Mobile в межах боксерського вечора, головним поєдинком якого стане чемпіонський двобій між Тімом Цзю та Себастьяном Фундорою.

Орієнтовний початок - після 3:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн бою.

Також на нашому сайті можна дивитися пряму трансляцію чемпіонського бою за цим посиланням абсолютно безплатно. 

Перед боєм

28 березня боксери провели першу дуель поглядів.

А трохи більш ніж за добу до поєдинку пройшли процедуру зважування та фінальну дуель поглядів. До слова, український боксер виявився легшим за американця: 69,22 кг проти 69,4 кг.

Для українського претендента це перший чемпіонський бій у кар'єрі. Американець раніше двічі виходив у титульні поєдинки - переміг Себастьяна Фундору, здобувши тимчасовий пояс WBC (якого потім його позбавили. - ред.) та поступився Тіму Дзю у битві за пояс WBO.

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