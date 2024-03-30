Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (23-1-0, 23 КО) зустрінеться з американцем Браяном Мендосою (22-3-0, 16 KO) в бою за титул тимчасово чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі (69,8 кг).

12-раундовий поєдинок відбудеться в ніч на неділю, 31 березня, у Лас-Вегасі на арені T-Mobile в межах боксерського вечора, головним поєдинком якого стане чемпіонський двобій між Тімом Цзю та Себастьяном Фундорою.

Орієнтовний початок - після 3:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн бою.

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Перед боєм

28 березня боксери провели першу дуель поглядів.

#BohachukMendoza and #GarciaDavis face off at the final presser, with plans to bring fireworks in the #PBConPrimePPV #TszyuFundora opener.



Watch the final presser now: https://t.co/iR8G6fFWCA pic.twitter.com/sg43dWKedZ — Premier Boxing Champions (@premierboxing) March 28, 2024

А трохи більш ніж за добу до поєдинку пройшли процедуру зважування та фінальну дуель поглядів. До слова, український боксер виявився легшим за американця: 69,22 кг проти 69,4 кг.

.@LaBalaMendoza and @SBohachuk take to the scale ahead of their battle for the Interim WBC Super Welterweight Title. #BohachukMendoza



Order the #TszyuFundora PPV today: https://t.co/gPo68woorT pic.twitter.com/4YRvvyyxsA — Premier Boxing Champions (@premierboxing) March 29, 2024

Для українського претендента це перший чемпіонський бій у кар'єрі. Американець раніше двічі виходив у титульні поєдинки - переміг Себастьяна Фундору, здобувши тимчасовий пояс WBC (якого потім його позбавили. - ред.) та поступився Тіму Дзю у битві за пояс WBO.