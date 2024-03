Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція

Український боксер Сергій Богачук (23-1-0, 23 КО) зустрінеться з американцем Браяном Мендосою (22-3-0, 16 KO) в бою за титул тимчасово чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі (69,8 кг).

12-раундовий поєдинок відбудеться в ніч на неділю, 31 березня, у Лас-Вегасі на арені T-Mobile в межах боксерського вечора, головним поєдинком якого стане чемпіонський двобій між Тімом Цзю та Себастьяном Фундорою.

Орієнтовний початок - після 3:00 за київським часом.

28 березня боксери провели першу дуель поглядів.

#BohachukMendoza and #GarciaDavis face off at the final presser, with plans to bring fireworks in the #PBConPrimePPV #TszyuFundora opener.



Watch the final presser now: https://t.co/iR8G6fFWCA pic.twitter.com/sg43dWKedZ