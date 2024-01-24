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Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open

Гра відбудеться в середу, 24 січня
Сьогодні 04:18 1729 0
Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open
#Australian Open, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (93) зіграє проти чешки Лінди Носкової (50) у чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.

Гра відбудеться в середу 24 січня першим запуском на корті Рода Лейвера. Початок - о 3:00 за київським часом.

Турнір в Україні транслює телеканал Eurosport. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в цій новині.

Плеєри з трансляцією

Нагадаємо, в матчі 1/8 фіналу Ястремська здолала білоруску Вікторію Азаренко з рахунком 7:6(6), 6:4.

Ястремська не зробила спільне фото з Азаренко перед матчем на Australian Open

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