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Світоліна - Павлюченкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола US Open

Гра відбудеться у четвер, 31 серпня
Сьогодні 22:16 6415 0
Світоліна - Павлюченкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола US Open
#US Open, #Анастасія Павлюченкова, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (26) зіграє проти росіянки Анастасії Павлюченкової (98) у матчі другого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Початок гри - не раніше 21:30 за київським часом третім запуском на корті Луї Армстронга.

Турнір в Україні транслює телеканал Eurosport, але поки невідомо, чи цей поєдинок увійде у програму показу.

Плеєр із трансляцією

У першому колі Світоліна впевнено пройшла німкеню Анну-Лену Фрідзам (6:3, 6:1), а Павлюченкова - американку Фіону Кроулі (6:2, 6:4).

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