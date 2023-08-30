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Цуренко - Александрова: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола US Open

Гра відбудеться у четвер, 31 серпня
Сьогодні 04:26 80 0
Цуренко - Александрова: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола US Open
#US Open, #Александрова, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (46) зіграє проти росіянки Єкатєріни Алєксандрової (20) у матчі другого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Орієнтовний час початку матчу, корт та номер запуску стануть відомі пізніше.

Турнір в Україні транслює телеканал Eurosport, але поки невідомо, чи цей поєдинок увійде у програму показу.

Плеєр із трансляцією очікуйте ближче до початку гри...

У першому колі Цуренко перемогла француженку Ельзу Жакемо (181) з рахунком 7:5, 3:6, 6:1, натомість Алєксандрова пройшла канадку Лейлу Фернандес (67) - 7:6(4), 5:7, 6:4.

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