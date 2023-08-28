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Костюк - Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open

Гра відбудеться у понеділок, 28 серпня
Сьогодні 18:08 426 0
Костюк - Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open
#US Open, #Марта Костюк, #Єлєна Рибакіна

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (38) зіграє проти Єлєни Рибакіної з Казахстану (4) в матчі першого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Гра відбудеться у понеділок, 28 серпня. Поєдинок почнеться не раніше 21:30 за київським часом третім запуском на корті Grangstand.

В Україні турнір показує компанія Eurosport, але поки невідомо, чи увійде цей матч у програму трансляцій телеканалу.

Плеєр із трансляцією з'явиться ближче до початку матчу...

Також у перший ігровий день на корти Нью-Йорка вийдуть іще 2 українки.

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