28 серпня на US Open зіграють Костюк, Калініна та Байндль

Джерело - Чемпіон.

28 серпня, у перший змагальний день Відкритої першості США - US Open на корти вийдуть три українські тенісистки.

У першому колі Марта Костюк зіграє Єлєни Рибакіної з Казахстану, Ангеліна Калініна (28) поміряється силами з представницею Іспанії Сарою Соррібес-Тормо, а Катерина Байндль зі словачкою Анною Кароліною Шмідловою.

Розклад матчів українських тенісисток 28 серпня

18:00. Анна Кароліна Шмідлова (64) - Катерина Байндль (83), корт №15, перший запуск.

Очні зустрічі - 1:3

19:30*. Ангеліна Калініна (28) - Сара Соррібес Тормо (55), корт №7, другий запуск.

Очні зустрічі - 0:0

21:30*. Єлєна Рибакіна (4) - Марта Костюк (38), корт Grandstand, третій запуск.

Очні зустрічі - 0:1

Еліна Світоліна та Леся Цуренко матчі першого кола зіграють у вівторок, 29 серпня.