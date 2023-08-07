Цуренко - Мартич: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола Montreal WTA 1000

Гра відбудеться у вівторок, 8 серпня

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (46) зіграє проти хорватки Петри Мартич (36) у першому колі турніру Omnium Banque Nationale présenté par Rogers серії WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Гра відбудеться у вівторок, 8 серпня. Час початку поєдинку визначиться пізніше.

В Україні турнір показує телеканал Setanta Sports+, але достеменно невідомо, чи транслюватиме він цей конкретний матч.

Плеєр із трансляцією

Ці тенісистки зустрічалися лише одного разу - на ґрунтовому турнірі в Римі-2018 перемогу святкувала Коллінс у двох сетах (6:1, 6:2).

Переможець даної пари вийде на другу ракетку світу - білоруску Аріну Сабалєнку.

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