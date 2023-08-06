Цуренко подолала кваліфікацію турніру у Монреалі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (№46 WTA) подолала кваліфікацію на турнірі WTA 1000 в Монреалі.
У фіналі відбору українка переграла американку Елізабет Мандлік (№121 WTA).
Цуренко раніше один раз грала в основі змагань у Монреалі. У 2018 році вона дійшла до другого кола. На цьому ж турнірі Canadian Open, але в Торонто Леся у 2015-му грала у чвертьфіналі.
Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль, Канада
Призовий фонд $2,788,468
Фінал кваліфікації, 6 серпня
Леся Цуренко (Україна) - Елізабет Мандлік (США) 6:4, 6:2