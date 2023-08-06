Цуренко подолала кваліфікацію турніру у Монреалі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№46 WTA) подолала кваліфікацію на турнірі WTA 1000 в Монреалі.

У фіналі відбору українка переграла американку Елізабет Мандлік (№121 WTA).

Цуренко раніше один раз грала в основі змагань у Монреалі. У 2018 році вона дійшла до другого кола. На цьому ж турнірі Canadian Open, але в Торонто Леся у 2015-му грала у чвертьфіналі.

Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000

Монреаль, Канада

Призовий фонд $2,788,468

Фінал кваліфікації, 6 серпня

Леся Цуренко (Україна) - Елізабет Мандлік (США) 6:4, 6:2