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Цуренко подолала кваліфікацію турніру у Монреалі

Сьогодні 20:09 257 0
Цуренко подолала кваліфікацію турніру у Монреалі
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№46 WTA) подолала кваліфікацію на турнірі WTA 1000 в Монреалі.

У фіналі відбору українка переграла американку Елізабет Мандлік (№121 WTA).

Цуренко раніше один раз грала в основі змагань у Монреалі. У 2018 році вона дійшла до другого кола. На цьому ж турнірі Canadian Open, але в Торонто Леся у 2015-му грала у чвертьфіналі.

Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль, Канада
Призовий фонд $2,788,468
Фінал кваліфікації, 6 серпня

Леся Цуренко (Україна) - Елізабет Мандлік (США) 6:4, 6:2

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