Алькарас - Джокович: онлайн-трансляція фіналу Вімблдона - LIVE

Джерело - Чемпіон.
Іспанець Карлос Алькарас (1) зіграє проти серба Новака Джоковича (2) у фінальному матчі Вімблдона-2023.
Матч відбудеться в неділю, 16 липня, на Центральному корті турніру. Початок гри - о 16:00 за київським часом.
Гру покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.
Плеєр із трансляцією
Напередодні стало відомо, скільки заробила Еліна Світоліна за свій виступ на турнірі.
Нагадаємо, українка Людмила Кіченок виграла Вімблдон-2023 у міксті.
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