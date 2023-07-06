Світоліна - Мертенс: онлайн-трансляція LIVE матчу другого кола Вімблдона

Гра відбудеться у середу, 5 липня

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (28) у 2-му колі Вімблдона-2023.

Матч відбудеться у четвер, 6 липня, першим запуском на Корті №2. Орієнтовний час початку матчу - 13:00.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Мертенс провели між собою 5 поєдинків: 3 перемоги Еліни та 2 звитяги бельгійки.

У першому колі Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а Мертенс - словачку Вікторію Грунчакову (7:6(2), 6:2).

Вільямс не потисла руку судді після матчу зі Світоліною на Вімблдоні - ВІДЕО