Японія - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Японії зіграє проти збірної Іспанії у матчі 3-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Е у четвер, 1 грудня. Початок о 21:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іспанія
|2
|1
|1
|0
|8-1
|4
|2
|Японія
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|0
|1
|1-7
|3
|4
|Німеччина
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
1-й тур
2-й тур
3-й тур
- 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
- 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина