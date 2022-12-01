Головне
Збірна Аргентини перемогла Польщу та виграла групу С на ЧС-2022
Вчора 23:02 556
Іспанія зіграє з Японією, Хорватія - з Бельгією: розклад матчів 1 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 193
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022
Сьогодні 00:30 3176
Збірна Мексики переграла Саудівську Аравію, але залишила ЧС-2022
Вчора 23:02 549
Польща - Аргентина 0:2. Як це було
Вчора 22:50 5620
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022
Вчора 18:57 2301
Збірна Австралії здолала Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:55 495
Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ
Вчора 15:56 650
Ротань може увійти у штаб Реброва в збірній України
Вчора 10:24 592
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
29.11.2022 23:33 703
Прямі трансляції

Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 08:08 427 0
Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Коста-Рика, #Німеччина, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Коста-Рики зіграє проти збірної Німеччини у матчі 3-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Е у четвер, 1 грудня. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 2 1 1 0 8-1 4
2  Японія 2 1 0 1 2-2 3
3  Коста-Рика 2 1 0 1 1-7 3
4  Німеччина 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика - 0:1
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина - 1:1

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина
Коментарі ()
Популярне зараз
Польща - Аргентина 0:2. Як це було Польща - Аргентина 0:2. Як це було 5620
Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2168
Саудівська Аравія - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Саудівська Аравія - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2202
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022 Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022 2301
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 3176
Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 8667
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 228142 5
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13740
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27324
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11499
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 17225 26
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14450