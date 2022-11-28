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Туніс - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

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Туніс - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Туніс, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Тунісу зіграє проти збірної Франції у матчі 3-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи D у середу, 30 листопада. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція 2 2 0 0 6-2 6
2  Австралія 2 1 0 1 2-4 3
3  Данія 2 0 1 1 1-2 1
4  Туніс 2 0 1 1 0-1 1

1-й тур

  • 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0
  • 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

  • 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія | 0:1
  • 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія | 2:1

3-й тур

  • 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
  • 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія
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