Камерун - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Камеруну зіграє проти збірної Сербії у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи G у понеділок, 28 листопада. Початок о 12:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бразилія
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|Швейцарія
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Камерун
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4
|Сербія
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
1-й тур
2-й тур
- 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
- 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія
3-й тур
- 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
- 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія