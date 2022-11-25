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Польща - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 04:30 87 0
Польща - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Польща, #Саудівська Аравія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польщі зіграє проти збірної Саудівської Аравії у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи С у суботу, 26 листопада. Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Саудівська Аравія 1 1 0 0 2-1 3
2  Польща 1 0 1 0 0-0 1
3  Мексика 1 0 1 0 0-0 1
4  Аргентина 1 0 0 1 1-2 0

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика
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