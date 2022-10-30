Ломаченко - Ортіс: запис бою онлайн

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) в 12-раундовому бою в легкій вазі переміг американця Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).

Усі три судді віддали перемогу українцеві - 115:113, 116:112, 117:111.

Бій відбувся у межах боксерського вечора компанії Top Rank у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater.

Відео бою

Тайм-код - 3:26:00

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