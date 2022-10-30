Ломаченко - Ортіс: пряма онлайн-трансляція - LIVE

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) в 12-раундовому бою в легкій вазі зустрінеться з американцем Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО).

Поєдинок відбудеться 30 жовтня орієнтовно о 6:00 за київським часом у межах боксерського вечора компанії Top Rank у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater.

Пряма трансляція в Україні відбудеться в медіасервісі Megogo. Детальніше ТУТ.

Наш сайт веде онлайн поєдинку.

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