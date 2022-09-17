Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти Шотландії у перенесеному матчі другого туру Ліги націй. Поєдинок відбудеться у середу, 21 вересня, на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі ICTV, який на період трансляції вийде із сітки мовлення єдиного марафону новин. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Факти про суперників