Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє проти німецького Баєра у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 17 березня, на стадіоні БайАрена у Леверкузені. Початок о 19:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 3:2 на користь Аталанти.