Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.
Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє проти німецького Баєра у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 17 березня, на стадіоні БайАрена у Леверкузені. Початок о 19:45 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.
- Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
- Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
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Перший матч завершився з рахунком 3:2 на користь Аталанти.