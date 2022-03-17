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Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи

Сьогодні 15:58 5917 0
Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
#Аталанта, #Баєр, #Джан П`єро Гасперіні, #Ліга Європи, #Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє проти німецького Баєра у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 17 березня, на стадіоні БайАрена у ЛеверкузеніПочаток о 19:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 3:2 на користь Аталанти.

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