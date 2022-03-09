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Реал Мадрид - ПСЖ - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

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Реал Мадрид - ПСЖ - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
#Бензема, #Ліга чемпіонів, #Модрич, #Неймар, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Французький Парі Сен-Жермен зіграє проти мадридського Реала в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться в середу, 9 березня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 1:0 на користь ПСЖ.

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