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Серія А. Аталанта - Інтер: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 16:06 99 0
Серія А. Аталанта - Інтер: онлайн-трансляція. LIVE
#Аталанта, #Інтер, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє проти міланського Інтера у двадцять другому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться у неділю, 16 січня, на стадіоні Атлеті Адзуррі д'Італія у Бергамо. Початок о 21:45 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку - в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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