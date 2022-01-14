Серія А. Аталанта - Інтер: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє проти міланського Інтера у двадцять другому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться у неділю, 16 січня, на стадіоні Атлеті Адзуррі д'Італія у Бергамо. Початок о 21:45 за київським часом.

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