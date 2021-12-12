УПЛ. Динамо - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти луганської Зорі у вісімнадцятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться у неділю, 12 грудня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі 2+2. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Підопічні Мірчі Луческу не збираються віддавати титул чемпіона України і продовжують боротьбу із донецьким Шахтарем за нацональну корону. Щоб зберегти рівні шанси на золото, потрібно буде перемагати Зорю вже найближчої неділі.